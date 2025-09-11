Visnadi: "La campagna acquisti del Milan è stata criticata per il mancato acquisto di un centravanti, ma per me Gimenez è un signor attaccante"

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sulle scelte in attacco del Milan: "La campagna acquisti del Milan di quest’anno è stata criticata per il mancato acquisto di un centravanti, per me Gimenez è un signor attaccante se lo si mette nelle giuste condizioni. A gennaio è arrivato in un momento difficile, ora la palla tocca ad Allegri per esaltarlo. Il centravanti serviva anche l’anno scorso e quello prima, quando sono arrivati in prestito Jovic dalla Fiorentina e Abraham dalla Roma nell’ultimo giorno di mercato, ma sembra che tutti questi difetti vengano a galla solo ora”.

GIMENEZ COL SORRISO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Gimenez segna. Gol gioiello con il Messico: Milan eccomi". Il centravanti messicano è atteso oggi a Milanello dove sbarcherà con il morale alto dopo la bellissima rete segnata in nazionale contro la Corea del Sud. E' sicuramente il modo migliore per arrivare alla gara di domenica contro il Bologna a San Siro nella quale dovrebbe partire dal primo minuto.

Dopo il match giocato con il Messico, Gimenez ha dichiarato a ESPN Mexico: "Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali. Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra. Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio".

