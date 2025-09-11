Il ds della Fiorentina rivela di aver rifiutato 35 milioni per Comuzzo. Sul centrale c'era anche il Milan

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 10 SET - ''L'acquisto di Kean che ci alla fine ci è costato 15 milioni comprensivi di bonus, il fatto che sia rimasto e quello che sta facendo rappresentano una soddisfazione che condivido con tutti. L'anno scorso ci abbiamo creduto dopo una stagione in cui non aveva segnato neppure un gol. Quanto vale oggi lo decide il mercato''. E' quanto ha dichiarato il direttore sportivo Daniele Pradè nel corso della consueta conferenza stampa di bilancio del mercato al Viola Park. ''Moise ha sposato la Fiorentina, Firenze, il presidente, tutti noi, si vede che gioca con molta gioia e quando è felice gli può riuscire tutto.

Ci piace anche fuori dal campo'' ha continuato il direttore sportivo viola che con il centravanti della Fiorentina e della Nazionale ha sottoscritto di recente un nuovo accordo con un ingaggio da big e una clausola salita da 52 a 62 milioni esercitabile dal 1 al 15 luglio prossimi. ''Con Kean, Dzeko che ha appena fatto pure lui tre reti in Nazionale, Gudmundsson e Piccoli abbiamo un attacco molto forte - ha dichiarato Pradè - L'obiettivo quest'anno è migliorarci, costruire, vincere qualcosa dopo tre finali perse e lo conferma il mercato fatto, ha dato una dimostrazione della forza di questa società che fra riscatti e acquisti ha speso 92 milioni rifiutando diverse offerte irrinunciabili come i 35 milioni per Comuzzo. Quando ci sono investimenti del genere capisci quale è il valore e l'obiettivo di questa Fiorentina''. (ANSA).