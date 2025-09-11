Il Milan prepara la sfida ostica contro il Bologna sapendo di dover fare a meno probabilmente di Leao
(ANSA) - MILANO, 11 SET - Il Milan prepara la sfida ostica contro il Bologna sapendo di dover fare a meno probabilmente di Rafael Leao. Il portoghese infatti non ha ancora completamente recuperato dal problema al polpaccio e va verso il forfait per la terza giornata consecutiva. Pronti a partire titolari Pulisic e Gimenez rientrato dagli impegni con la Nazionale. Da valutare le condizioni di Estupinan, che non ha giocato con l'Ecuador. Oggi inoltre, con il rientro anche degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, test atletici per Adrien Rabiot al primo assaggio di Milan. (ANSA).
