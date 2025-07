Ordine: "Il primo insegnamento di Allegri riguarda la difesa del suo nuovo Milan"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla squadra rossonera: "Il primo insegnamento di Max Allegri -e non è sicuramente un mistero- riguarda la difesa del suo nuovo Milan. Basta dare un’occhiata alle cifre oltre che al rendimento dell’ultima stagione per capire quale dev’essere la prima pietra su cui costruire la sua impresa. L’anno scorso il Milan, soltanto in campionato, ha subito la bellezza di 43 gol (gol fatti 61) che sono un macigno sulle spalle di una difesa molto criticata oltre che per le perfomances dei singoli, in particolare per la sua discutibile organizzazione. Bene, anzi male. Se il Milan vuole garantirsi almeno un posto nella prossima Champions league deve abbassare notevolmente quel numerino senza però perdere nei gol fatti. Al momento le partenze di Reijnders e Theo Hernandez hanno fatto volare via 14 gol complessivi (10 dell’olandese e 4 del francese) più un discreto numero di assist. Da qualche parte il Milan deve andare a recuperarli. E deve farlo senza perdere la sua capacità difensiva. Ecco qui allora la vera impresa richiesta a Max Allegri e al suo staff che naturalmente deve ricevere dal club e in particolare da Tare, un grande aiuto con il completamento del mercato.

Al momento sono arrivati 3 nuovi acquisti (Modric, Ricci ed Estupinan) ma lo schieramento deve essere completato in più ruoli a cominciare dal terzino destro per finire con un altro centrocampista e l’alternativa in attacco a Gimenez. Insomma non sono nemmeno a metà dell’opera anche se manca esattamente un mese al debutto in campionato con la Cremonese saltando l’appuntamento del 17 agosto (coppa Italia con il Bari, turno preliminare conseguenza del pessimo posizionamento in campionato e della finale persa col Bologna)".