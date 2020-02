Ordine: "Il primo tempo del derby è stata l'eccezione che conferma la regola"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato ai microfoni di Milan TV del risultato del derby e delle conseguenze che porta con sè una sconfitta arrivata in rimonta: "E' molto meglio così, perchè se fosse finita come nel primo tempo avrebbe dettato delle impressioni e delle prospettive future diverse dalla realtà. Secondo me bisogna capire che quel primo tempo era l'eccezione che confermava la regola del secondo tempo. Ogni volta che questa squadra viene messa sotto pressione dall'avversario che tenta di ribaltare il risultato, va in crisi".