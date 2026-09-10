Ordine ipotizza: "Un pensierino a Bondo andrebbe fatto in vista dell'Europa League"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per MilanNews.it sul centrocampo del Milan di Amorim.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per MilanNews.it sul centrocampo del Milan di Amorim: "In difesa le pedine sono contate e nel frattempo l’infortunio di Gabbia ha dato una mano perché De Winter è francamente cresciuto tra Venezia e Juventus a tal punto da relegare Kolo Muani in una zona d’ombra della partita. Qui problemi non ce ne sono. O meglio ce ne sarebbero stati qualora non fosse intervenuto il reintegro di Tomori considerato un errore da parte della solita compagnia di giro. A centrocampo cominciano i problemi. In teoria infatti le coppie stabilite fin qui da Amorim sono le seguenti: Musah-Modric in partenza e Jashari-Comotto in panchina. Come si capisce sarebbe utile rivedere lo schema e arretrare Rabiot sulla linea mediana in modo da aggiungere sostanza e personalità al settore. È vero che Musah sul piano della corsa e della resistenza offre garanzie ma il suo è un calcio molto disordinato e tecnicamente impreciso.

In vista dell’Europa league - specie dopo la sosta quando il Milan andrà incontro al periodo di maggiore impegno (le famose 4 partite in 10 giorni citate dal tecnico portoghese durante l’ultima conferenza stampa) - forse un pensierino anche a Bondo andrebbe fatto".