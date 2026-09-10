Partite Champions League oggi: la Roma anticipa, prima storica per il Como alle 21

Partite Champions League oggi: la Roma anticipa, prima storica per il Como alle 21MilanNews.it
Oggi alle 13:36News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito il programma odierno della prima giornata della League Phase della Champions League con le tv dove vedere le partite.

Si riporta di seguito il programma odierno della prima giornata della League Phase della Champions League:

18.45 - Fenerbahce-Roma (Sky)

18.45 - Psv-Shakhtar (Sky)

21.00 - Bayern Monaco-Bodo Glimt (Sky)

21.00 - Como-Lipsia (Sky)

21.00 - Manchester United-Sabah Baku (Sky)

21.00 - Slavia Praga-Lens (Sky)