Partite Champions League oggi: la Roma anticipa, prima storica per il Como alle 21
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Si riporta di seguito il programma odierno della prima giornata della League Phase della Champions League con le tv dove vedere le partite.
Si riporta di seguito il programma odierno della prima giornata della League Phase della Champions League:
18.45 - Fenerbahce-Roma (Sky)
18.45 - Psv-Shakhtar (Sky)
21.00 - Bayern Monaco-Bodo Glimt (Sky)
21.00 - Como-Lipsia (Sky)
21.00 - Manchester United-Sabah Baku (Sky)
21.00 - Slavia Praga-Lens (Sky)
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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