Gabbia verso il rientro: oggi il test decisivo per la Lazio

Gabbia verso il rientro: oggi il test decisivo per la LazioMilanNews.it
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Oggi alle 12:36News
di Lorenzo De Angelis
Nelle prossime ore si capirà se Gabbia tornerà a disposizione di Amorim per la sfida contro la Lazio o meno

Giornata importante per Matteo Gabbia, alle prese con il recupero dall'infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare la sfida contro la Juventus di domenica scorsa. Oggi lo staff del Milan valuterà se il difensore potrà tornare ad allenarsi con il gruppo oppure se il rientro verrà rimandato a domani. 

L'obiettivo resta comunque la convocazione per la sfida di sabato contro la Lazio. Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se Gabbia riuscirà a tornare a disposizione di Ruben Amorim in tempo per la trasferta dell'Olimpico o meno. 