Cisse ha scelto l’Italia: ora sogna la chiamata della Nazionale maggiore

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Cisse ha scelto di rappresentare l'Italia: no alla Guinea, Paese d'origine dei suoi genitori

Alphadjo Cisse ha sempre creduto nella maglia azzurra. Nonstante il poco spazio trovato nelle Nazionali giovanili, due anni fa ha rifiutato la possibilità di rappresentare la Guinea, Paese d'origine dei suoi genitori, aspettando la chiamata dell'italia.

Dopo i 16 gol segnati con la Primavera del Verona, il nuovo talento del Milan ha continuato (e continuerà) il suo percorso fino all'U21. Ora, dopo l'esplosione in rossonero, Cisse è tra i pre-convocati del CT Mancini per gli impegni in Nations League di settembre e ottobre. Il sogno della Nazionale maggiore è ora sempre più vicino per il classe 2006.