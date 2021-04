Ordine: "Ranieri ha costretto Ibra ad uscire dall'area col fuorigioco sistematico"

Franco Ordine, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato della prestazione di Ibrahimovic contro la Samp: "Quel vecchio marpione di Ranieri, adottando la tattica del fuorigioco sistematico su Ibrahimovic, lo ha costretto ad uscire dall'area e in quella posizione è molto meno pericoloso. Non è pensabile che l'Ibra quasi 40enne sia paragonabile a quello 2010-2011 e anche su quello andrebbe aperta una parentesi. In quella circostanza per vincere non fu decisivo Ibrahimovic, ma Robinho e Cassano".