Ordine su Ibra: "Ha imboccato una strada completamente diversa ma non ha ancora fatto la scelta di fondo"

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Franco Ordine, sul Corriere dello Sport, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: Si può capire l’amarezza di Zlatan Ibrahimovic..."

Per il Milan si apre un’estate fondamentale dopo una stagione che ha lasciato insoddisfatti sia la società sia i tifosi. Gli obiettivi iniziali erano differenti dai risultati raggiunti e il club sta quindi riflettendo sulle scelte compiute negli ultimi mesi.

I dirigenti rossoneri stanno conducendo una serie di valutazioni per definire il futuro del progetto tecnico e sportivo. L’intenzione è costruire una strategia chiara che consenta alla squadra di recuperare competitività e continuità. Sarà necessario muoversi con equilibrio e grande attenzione.

Il Milan è consapevole delle proprie responsabilità e della necessità di rispondere concretamente dopo una stagione difficile. Le prossime settimane saranno decisive e caratterizzate da scelte importanti per il futuro della società. L’obiettivo resta quello di tornare protagonista e competere per risultati di primo livello. La volontà del club è quella di inaugurare una nuova fase basata su solidità, progettualità condivisa e crescita costante nel tempo.

Intanto Franco Ordine, sul Corriere dello Sport, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: Si può capire l’amarezza di Zlatan Ibrahimovic. È appena partito per gli Usa, con l’incarico di commentare il mondiale di calcio, e viene puntualmente raggiunto dalle insolenze e dai manifesti dei tifosi che lo considerano uno dei responsabili dell’attuale stallo denunciato dal Milan dopo l’azzeramento del vertice amministrativo e tecnico. Da calciatore, per due volte, è passato da Milanello lasciando una scia di ottimi risultati e di successi, due scudetti in due epoche diverse che hanno alimentato il suo ego gigantesco. Oggi che ha smesso di calzare gli scarpini, Ibra ha imboccato una strada completamente diversa ma non ha ancora fatto la scelta di fondo".