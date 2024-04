Ordine sul CorSport: "Pioli è il primo a sapere e a rendersi conto che sul suo ciclo a Milanello è finito"

Franco Ordine, nel corso del suo articolo di fondo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha parlato del Milan e di Stefano Pioli: "Il primo a conoscere il destino ormai segnato di Stefano Pioli al ritorno da Roma è proprio Stefano Pioli. Una sua frase, giovedì notte, ne é stata pubblica testimonianza. Ha dettato ai cronisti: 'Abbiate pazienza qualche settimana, fate finire il campionato e poi con la società CI metteremo seduti e valuteremo'. L’espressione, educata, con il linguaggio dei social di oggi equivale più o meno a una confessione tipo 'tranquilli, avrete presto il mio scalpo, non adesso ma a fine maggio'.

Oltre alla consapevolezza del proprio stato decisamente precario sulla panchina del Milan e al rischio finale di trasformare il suo quinquennio in un deserto calcistico a dispetto dei risultati collezionati e dello scudetto ('il più bello di sempre' la definizione della curva sud) vinto tre anni prima non un secolo fa, Stefano Pioli è il primo a sapere e a rendersi conto che sul suo ciclo a Milanello è calato il sipario (...).

Non solo. Ma sempre Stefano Pioli in una confessione di qualche mese fa, all’alba del 2024 che sembrava promettere un rinascimento rossonero, fece sapere ai cronisti radunati a Milanello che 'avrebbe cambiato del 2023 solo una cosa' e cioè i cinque derby persi di fila, uno più distruttivo dell’altro per la sua credibilità presso i tifosi in particolare che dopo averlo osannato lo hanno 'seviziato' con le campagne 'pioliout'".