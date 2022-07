Origi: "Voglio dare il massimo. Porto la mia esperienza e spero anche gol e assist"

© foto di Antonio Vitiello

Ai microfoni di Milan TV, Divock Origi ha spiegato cosa può portare alla squadra rossonera: "Mi sono preparato fisicamente e mentalmente per essere qui, per poter dare il massimo e aggiungermi alle fondamenta di questa squadra. Le fondamenta di questa squadra sono fantastiche, è bello poter costruire qualcosa insieme. Penso di poter dare molto: passione, felicità, esperienza e speriamo anche gol e assist. Voglio lavorare con i compagni, creare una bella atmosfera nel gruppo e con i compagni, e poi scendere in campo per vincere perchè squadre come il Milan vogliono stare sempre al vertice. E me piacciono queste sfide: sono carico".