Orlando sul Milan: "Rinunciare sempre a tanti giocatori è dura"

Alessandro Orlando, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato così del Milan in vista del match contro il Bologna: "Rinunciare sempre a tanti giocatori è dura. Se vogliamo in questo momento è l'unica antagonista al Napoli e le assenze pesano ancora di più. Non credo comunque che il Milan anche al completo riesca a tenere certi ritmi; Inter e Juve ci sono, il Napoli può inciampare e il Milan tra le squadre di vertice ha la rosa meno completa, con meno alternative, pur riuscendo comunque ad offrire sempre ottime prestazioni".

E il Bologna che ostacolo sarà?

"E' tra quelle squadre che vanno prese con le molle, la caratura del Milan è superiore ma le assenze possono pareggiare i conti. Il Bologna ha anche una classifica interessante e vuole mantenerla".