Orsi: "Maignan ha fatto dimenticare in fretta la partenza di Donnarumma"

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni di SkySport24, Fernando Orsi, ex portiere, ha commentato così il rendimento di Mike Maignan: "Maignan è uno dei giocatori più importanti di questo Milan. Ha portato diversi punti che hanno permesso ai rossoneri di essere in vetta. Anche domenica è stato decisivo con quella parata contro la Fiorentina. Maignan ha dato grande sicurezza al Milan. Se c'era qualche dubbio dopo la partenza di Donnarumma, il francese ha fatto dimenticare in fretta la partenza di Gigio".