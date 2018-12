Orsi: "Milan, Lazio e Roma le favorite per il quarto posto. A Bologna brutta partita dei rossoneri. Fiorentina? Schiererei Montolivo e Bertolacci"

Fernando Orsi, ex portiere di Serie A, è intervenuto sulle frequenze di Radio24, nel corso della trasmissione Tutti Convocati. Queste le sue dichiarazioni sul Milan: "Per il quarto posto in campionato c'è una bella bagarre. Milan, Lazio e Roma rimangono le favorite, ma secondo me l'Atalanta potrebbe insidiarle, a patto di migliorare in trasferta. Mi riesce difficile credere come il Milan, con Higuain, Cutrone e Suso, non abbia avuto occasioni ieri contro il Bologna. Partita brutta da parte dei rossoneri, che hanno perso grande occasione. Higuain in condizione fisica non ottimale, e non viene tanto servito dai compagni. Sembra un po' fuori dal contesto. Sappiamo che il Milan è in grande emergenza infortuni al momento. Secondo me nella prossima partita dovrebbe schierare Montolivo e Bertolacci"