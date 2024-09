Osimhen, clausola abbassata a 75 milioni. Ma non è valida per i club italiani

La clausola di Victor Osimhen sarà valida per tutti i club del mondo, esclusi quelli italiani. A sottolinearlo in un approfondimento sull'attaccante nigeriano è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fornisce alcuni dettagli relativi alla conclusione dell'affare tra azzurri e Galatasaray per il trasferimento in prestito: "Il club turco gli coprirà lo stipendio da settembre in poi, i primi due mesi glieli ha pagati il Napoli. La clausola rescissoria, che sarà attiva da gennaio 2025, scende da 130 a 75 milioni e sarà valida per tutti i club del mondo, esclusi quelli italiani", si legge sul quotidiano.

L'ufficialità del trasferimento di Osimhen al Galatasaray

"La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un'opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027".