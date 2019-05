Osservato speciale di Fiorentina-Milan: Bakayoko risponde alla grande

Era l'osservato speciale di Fiorentina-Milan in casa rossonera. Tiemoué Bakayoko è stato rilanciato titolare da Gennaro Gattuso, che nel post partita ha anche chiarito come i dissapori (eufemismo) della gara col Bologna siano acqua passata. Il francese, da parte sua, ha risposto presente: in campo per 90, è tornato a buoni livelli dopo alcune uscite in flessione, ligio ai suoi doveri di schermo e regista nella zona centrale. Nessun tiro in porta, grande precisione (un incredibile 98% di passaggi riusciti), copertura efficace a Calhanoglu. E senza gli errori di Kessié, che è stato a tratti dominante ma ha macchiato la sua partita con un paio di leggerezze potenzialmente letali per i suoi. In sostanza, dal vaffa al reintegro è passato forse poco tempo. Su questo, giudice supremo Gattuso. Però Bakayoko aveva i riflettori puntati addosso. E non ha sfigurato.

La partita di Bakayoko

Minuti giocati: 90'

Passaggi riusciti: 47 (98%)

Palle lunghe riuscite: 1 (50%)

Dribbling riusciti: 1 (100%)

Dribbling subiti: 1

Uno contro uno riusciti: 11 (69%)

Palle perse: 2

Falli fatti: 1

Falli subiti: 5

Contrasti vinti: 3 (60%)

Contrasti aerei vinti: 1 (100%)

Intercetti: 1