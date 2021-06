OTD - Lecce-Milan 1-4, l'ultima rete di Bonaventura in rossonero

Esattamente un anno fa, in un Lecce-Milan 1-4, Giacomo Bonaventura segnava il suo ultimo gol in rossonero. Nella prima partita dopo il lockdown, l'ex 5 rossonero fu uno dei 4 marcatori della gara contro i salentini che diede il via a una lunga striscia di imbattibilità per il Milan. In rossonero, Bonaventura ha giocato 184 partite, segnato 35 gol e ha vinto una Supercoppa Italiana.