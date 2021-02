Out Calabria, gioca Dalot: per il portoghese un assist da sfruttare

Calabria salterà per squalifica la partita contro lo Spezia. Un assist a Dalot, che dovrà sfruttare l’occasione. Per ora il potenziale del terzino portoghese si è solo intravisto, ma il ragazzo si è fatto apprezzare per la versatilità e per la disponibilità dimostrata in questi mesi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Milan e Manchester United aspetteranno ancora prima di sedersi a un tavolo per discutere del suo futuro. La situazione di Dalot è aperta a ogni scenario.