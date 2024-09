Paci: "Il Milan Futuro in Serie C sta affrontando le normali difficoltà di un nuovo inizio"

Massimo Paci, ex allenatore tra le altre di Teramo, Pro Vercelli e Pro Sesto, intervistato da TuttoC.com, analizza così il campionato di Serie C:

Alle squadre B si è aggiunta il Milan: adesso sono in tutti e tre i gironi.

"Personalmente credo che le squadre B possano alzare il livello tecnico del campionato e portare maggiore visibilità alla Lega Pro. Ci sono molti giovani interessanti di grande valore. Il Milan futuro sta affrontando le normali difficoltà di un nuovo inizio, i ragazzi devono riuscire a calarsi in una realtà importante e difficile come il campionato di C dove giocano giocatori esperti che sanno come portare a casa le partite".

La Juve Next Gen gioca al Sud, il Milan Futuro in centro Italia.

"Il regolamento posto dal Consiglio direttivo non facilita le due squadre che sono costrette a lunghe trasferte per giocare le partite fuori casa, questo sicuramente nel lungo periodo porterà maggiori difficoltà da fronteggiare".