Padovan: "Al Milan c'è grande entusiasmo e fiducia, le ultime due vittorie possono dare una spinta importante"

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così della corsa scudetto: "Il calendario del Milan è più complicato, ma i rossoneri hanno più entusiasmo, oltre ad avere due punti in più in classifica. Contro Lazio e Fiorentina ha faticato, ma ha vinto nel finale e questo ti dà certamente una spinta importante. C'è fiducia al Milan, mentre l'Inter sa che dipende anche dai risultati del Diavolo e non solo dai suoi".