Padovan: "Al posto di Pioli farei un po' di turnover con il Celtic"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport della formazione che Pioli farà scendere in campo contro il Celtic: "Farei ruotare qualcuno, perchè il campionato è molto importante. L'Europa League, però, non può essere trascurata, perchè è il Milan e perchè ha la possibilità di andare fino in fondo. Inoltre, sono convinto che qualsiasi formazione metta Pioli, possa rendere bene, perchè sono tutti in ottima forma e sono concentrati sull'obiettivo".