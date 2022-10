Padovan e il 'modello Tonali': "È questo che devono fare le società se vogliono avere progetti vincenti e sostenibili"

MilanNews.it

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Sandro Tonali: "Il segreto è avere pazienza. Se tu hai progetti, devi avere pazienza. Il primo anno di Tonali è stato in chiaroscuro e lui per rimanere in rossonero si è ridotto l'ingaggio, riproponendosi poi in umiltà come un giocatore importante. Ha fatto questo percorso di modestia, umiltà e sacrificio e adesso il Milan si ritrova con un giocatore straordinario, importante sia per i rossoneri che per la Nazionale. Gioca bene con tutti e con diversi sistemi di gioco. Il Milan, però, non ha vinto subito, ma ha fatto un po' di apprendistato; Tonali è cresciuto più in fretta del previsto. È questo che devono fare le società se vogliono avere progetti vincenti e sostenibili".