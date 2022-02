Padovan: "Il Milan è all'ultima chiamata contro l'Inter"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, durante il programma "Il calcio è servito", il noto giornalista Massimo Padovan ha parlato così dell'importanza del derby per il Milan di Stefano Pioli: "È all'ultima chiamata perché se perde non prende più l'Inter. Pioli sicuramente dirà che sarà importante e non decisiva, ma non è così. I nerazzurri hanno anche una partita in meno".