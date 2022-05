Padovan: "Milan, ultime due giornate favorevoli. Ma in questo sprint finale dico Inter"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha parlato così della lotta scudetto: "Il Milan la pressione la sente, sia per l'Inter, sia per il traguardo che è lì a 7 punti. Può rallentare ma non sbagliare. Perdere significa consegnare all'Inter una chance. Milan consapevole della propria forza e che il pareggio non sarebbe un brutto risultato a Verona, conscio che le ultime due giornate sono favorevoli. Io in questo sprint sono dell'Inter, credo che vincano i nerazzurri".