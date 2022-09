Padovan sul Milan: "Turnover con il Sassuolo? Chi ha giocato doveva sfruttare meglio l'occasione"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto a SkySport24, Giancarlo Padovan ha commentato così il turnover scelto da Stefano Pioli nella sfida pareggiata contro il Sassuolo: "Ha cambiato 5 giocatori contro il Sassuolo. Chi ha giocato al posto dei titolari però non è stato all'altezza in quella partita. Dovevano essere più pronti e sfruttare meglio l'occasione. Il Milan è un po' corto davanti. Origi è ancora fuori, Giroud non ha alternative. Vedo un futuro positivo per Pobega invece in mezzo al campo, al Torino ha dimostrato di essere un giocatore di valore. Davanti manca qualcosa".