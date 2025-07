Paganini: "Il Milan ha preso Modric che è un 40enne, che è una linea che stiamo vedendo in altre squadre"

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a TMW Radio sul calciomercato delle big di Serie A.

Milan, arriva Estupinan. Ma c'è ancora altro da fare:

"Il discorso è che il Milan ha perso Theo Hernandez, ha preso Modric ma è ultra quarantenne, che è una linea che stiamo vedendo in altre squadre. Si parla di Vlahovic, ma in mezzo al campo hanno perso Reijnders che era tanta roba. Per un club come il Milan, che avrà solo il campionato, mancano dei tasselli".

Inter, Calhanoglu ha detto che resterà:

"E' tornato carico, anche perché avevano lavorato i suoi procuratori ma no nci sono state le offerte che speravano di avere e alle condizioni che voleva l'Inter. Il pressing del Galatasaray era molto forte, poi hanno investito soldi pesanti per Osimhen e hanno lasciato stare il turco. La strategia delle squadre turche sta cambiando, fanno capire che danno tanto al giocatore e di commissione ai procuratori e cercano di risparmiare sul cartellino, e così l'Inter non c'è stata. Lo scorso anno sembrava dovesse andare al Bayern, è molto forte ed è in un'età in cui può fare il contratto della vita, quindi stanno cercando i procuratori di trovare la soluzione. Non è facile. Il botta e risposta con Lautaro non è stato light, spero per l'Inter che la cosa sia risolta ma...".

Che succede con Lookman?

"I soldi determinano il mercato. L'Atalanta non scende sotto i 50 mln, il procuratore di Leoni è stato più volte in sede all'Inter e la trattativa con Parma va avanti. Per avere entrambi dovrà sborsare 80 mln, per fare questo tipo di operazioni starei attento al sacrificio di un big, che potrebbe essere Thuram, anche se Ausilio ha smentito. Ha grandi offerte, soprattutto dalla Premier, poi l'Inter con lui farebbe una plusvalenza importante, visto che è arrivato a zero".