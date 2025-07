Pogba si dice sicuro che il Pallone d'Oro vada nelle mani di O. Dembele

Intervistato da IShowSpeed, Paul Pogba ha espresso il suo pronostico sul Pallone d'Oro 2025: "Sostengo assolutamente Dembouz - ha dichiarato Pogba, facendo riferimento al soprannome di Ousmane Dembele di Nazionale -. Ha vinto la Champions League, ha segnato gol importanti… è stato determinante per tutta la stagione. Se non lo vince quest’anno, non lo vincerà mai".

POGBA TORNA AL MONACO

Lo stesso Pogba ha parlato nel corso di una intervista al programma "Sept à Huit" su TF1: "Sono mentalmente e fisicamente pronto e non vedo l'ora di riprendere, a 32 anni, come se fossi ancora un ragazzino. Credevo di essere in guerra contro l'antidoping, non contro la Juventus. Ho chiesto alla società la possibilità di fare massaggi e avere un preparatore atletico, ma non mi è stato concesso. Ne avevo diritto, facevo sempre parte della squadra. Non sono stati troppo gentili con me, non mi hanno sostenuto e sono rimasto colpito, non ne ho capito il motivo - ha sottolineato - Mi dissero che avrei smesso con il calcio. Quattro anni in un colpo senza che mi ascoltassero… Ho dovuto lasciare l'Italia, non potevo continuare a portare i miei figli a scuola passando ogni giorno davanti allo stadio e al centro di allenamento. Era troppo difficile".