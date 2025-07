Serafini: "Io con il Bruges non tratterei più per principio: sono mercanti, sanno fare splendidamente e avidamente quel mestiere in tutte le salse"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla trattativa per Jashari: "O Igli Tare è l'uomo con il maggior numero di piani B, C, D, E del mondo, o è molto confuso, oppure è evidente che la sua personalissima selezione l'abbia già fatta e condivisa da tempo con Allegri e chi di dovere. Sapendo bene che quel "chi di dovere" sarebbe un ostacolo complicato da scavalcare a giochi fatti, per cui vale ovviamente la pena metterlo al corrente in anticipo. L'unico modo per avere il via libera e poter proseguire, piuttosto che fermarsi e virare.Dopo di che puoi addentrarti nella foresta del calciomercato con scarponi, macete, piccozza, pronto ad affrontare volpi, avvoltoi, rettili, orsi, guadare fiumi in piena o rivoli melmosi.

Io con il Bruges non tratterei più per principio: sono mercanti, sanno fare splendidamente e avidamente quel mestiere in tutte le salse. Sparano sempre a vanvera, qualcuno ci casca. Non valeva 35 milioni DeKatelaere, non li vale oggi Jashari, ma è pur vero che se tu hai fisso in testa un obiettivo devi cercare di centrarlo con risolutezza, perché è il contrario che altrimenti ti verrà rinfacciato. Se Allegri e Tare pensano che Jashari sia la soluzione migliore per completare il centrocampo del Milan (e per molti anni, vista l'età) fanno bene a caricare la pipa".