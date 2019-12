Pagelle Gazzetta: Conti il migliore, bene anche Hernandez e Bennacer. Piatek un fantasma

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri contro il Parma è stato Andrea Conti, autore di un'ottima prova soprattutto in fase difensiva: il terzino milanista si è meritato un bel 6,5 in pagella. Stesso voto anche per Hernandez, che ha segnato nel finale il gol della vittoria, e Bennacer, che in mezzo al campo ha dettato i tempi. Sufficienza piena (6) per Donnarumma, Musacchio, Romagnoli, Krunic, Suso, Leao e Calhanogli, mentre Kessie e Bonaventura hanno preso mezzo voto in meno. Il voto più basso è stato dato ancora una volta a Piatek (5) che in attacco non si è praticamente mai visto.