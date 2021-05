Pagelle Gazzetta: Diaz il migliore, Kjaer un muro. Ibra si è visto poco

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il voto più alto è stato dato a Brahim Diaz: segna il primo gol, si conquista il rigore e gioca una grande partita, per questo si merita un 8. Mezzo voto in meno, ma prestazione da incorniciare, per Kjaer, che è stato un vero muro in difesa, mentre hanno preso 7 Tomori, Calhanoglu e Rebic. 6,5 per Donnarumma, Calabria, Theo Hernandez, Bennacer e Saelemaekers. Sufficienza piena per Kessie e Krunic. L'unica insufficienza è stata data a Ibrahimovic (5) che si è visto poco.