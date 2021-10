Pagelle Gazzetta: Giroud e Tonali i migliori, Bakayoko ancora indietro di condizione

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il voto più alto (7) è stato dato sia a Sandro Tonali, autore di un'ottima prestazione in mezzo al campo, che ad Olivier Giroud, il quale ha segnato il gol decisivo per la vittoria del Milan contro il Torino. Bene anche Tatarusanu, Calabria, Tomori, Krunic e Theo Hernandez, i quali hano preso 6,5. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, tranne che per Bakayoko (5,5), il quale non ha ancora ritrovato la forma migliore.