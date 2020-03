Pagelle Gazzetta: Ibra il migliore, male Hernandez e Castillejo

Sono piuttosto bassi i voti che questa mattina La Gazzetta dello Sport ha dato ai rossoneri per il match di ieri contro il Genoa. Sono pochi coloro che si sono salvati: il migliore in campo è stato Ibrahimovic (6,5), mentre Begovic, Calhanoglu e Bonaventura sono le altre uniche sufficienze (6). Mezzo voto in meno per Gabbia, Romagnoli e Bennacer, 5 invece per Kessie, Rebic, Leao e Conti. Molto male, infine, Hernandez e Castillejo, i quali hanno preso entranbi 4,5.