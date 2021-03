Pagelle Gazzetta: Kessie il migliore, Calabria una garanzia. Dalot e Krunic, che gol!

Nelle pagelle odierne dei rossoneri sulla Gazzetta dello Sport, non ci sono insufficienze, mentre il voto più alto tra i rossoneri è stato dato a Kessie, autore anche a Verona di un'altra super prestazione in mezzo al campo: l'ivoriano si è merita un bel 7,5. Molto bene (7), poi, anche Calabria (una garanzia a destra), Dalot e Krunic, autori di due grandissimi gol. Mezzo voto in meno per Donnarumma, Tomori, Romagnoli, Meite e Saelemaekers, mentre hanno preso la sufficienza piena (6) Leao, Castillejo e Hauge.