Pagelle Gazzetta: Messias il migliore, molto bene anche Kalulu, Tomori, Theo e Bennacer

Sono piuttosto alti i voti dei giocatori del Milan nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, all'indomani dell'amichevole vinta 2-0 contro il Marsiglia: il migliore in campo è stato Messias (7,5), autore di un gol e di un assist. Molto bene (7) anche Kalulu, Tomori, Theo Hernandez e Bennacer. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Calabria e Giroud, che ha segnato la seconda rete milanista. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Rebic e Leao, i quali hanno preso 5,5.