Pagelle Gazzetta: nessuna insufficienza tra i rossoneri, Leao il migliore

Dopo la vittoria di ieri sera per 4-0 sul campo dell'Udinese, non ci sono insufficienze tra i rossoneri nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport. Il migliore in campo è stato Leao, autore di un bellissimo gol e anche di un assist per la rete di Reijnders: il numero 10 del Milan si è meritato un 8. Grande prestazione, impreziosita da uno dei suo gol, anche di Theo Hernandez che ha preso 7,5. Mezzo voto in meno, ma comunque ottima partita, invece per Pavlovic, Fofana, Reijnders, Pulisic e Abraham. Gabba, Jimenez e Sportiello hanno preso 6,5, mentre la Rosea ha dato 6 a Maignan, Tomori, Jovic e Sottil.

Di seguito il tabellino della partita:

UDINESE - MILAN 0-4

RETI: 42' Leao, 45' + 1 Pavlovic, 74' Theo Hernandez, 81' Reijnders.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (76' Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (64' Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (76' Payero), Kamara (64' Rui Modesto); Atta; Lucca (83' Pizarro). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti. All. Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan (55' Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (73' Sottil), Reijnders, Fofana, Theo Hernandez (81' Bartesaghi); Pulisic, Jovic (73' Abraham), Leao (81' Terracciano). A disp.: Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bondo, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Del Giovane e Rossi.

IV UOMO: Crezzini.

VAR: Marini.

AVAR: Massa.

NOTE: Recupero: primo tempo 1', secondo tempo 5'. Ammoniti Bijol eTerracciano. Mike Maignan è uscito per infortunio, riportando un trauma cranico ed è stato trasferito all'ospedale di Udine.