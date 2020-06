Pagelle Gazzetta: Rebic il migliore, bene anche Kjaer, Hernandez e Saelemaekers

Nelle file rossonere, il migliore in campo ieri contro la Roma è stato Ante Rebic, il quale, secondo La Gazzetta dello Sport, si è meritato un bel 7 in pagella. Stesso voto anche per Kjaer (invalicabile), Hernandez (si è guadagnato il rigore del 2-0) e Saelemaekers (guizzante). Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettando positiva, per Bennacer, Calhanoglu, Paquetà e Romagnoli, mentre gli altri hanno preso la sufficienza piena (6).