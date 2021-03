Pagelle Gazzetta: Rebic il migliore, molto bene anche Kessie e tutta la difesa

Secondo La Gazzetta dello Sport, Anre Rebic è stato il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro la Roma: il croato, autore del gol decisivo per la vittoria milanista, si è meritato un bel 7 in pagella. Stesso voto anche per Kessie, in rete pure lui su rigore. Prova altrettatto convincente anche di Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez e Saelemaekers, i quali hanno preso 6,5. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Calhanoglu e Ibrahimovic (5,5).