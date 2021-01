Solo tre sufficienze per il Milan di Pioli. La Gazzetta dello Sport salva soltanto le prestazioni di Donnarumma, Kjaer e Mandzukic. Poi solo bocciature, a cominciare da Hernandez, il peggiore in campo secondo la rosea. Voto 5 per il terzino rossonero, che delude le attese. Male anche Meite, Tonali, Castillejo, Ibrahimovic e Leao (5 anche per loro), mezzo punto in più (5.5) per tutti gli altri.