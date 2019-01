Pagelle Gazzetta: super Piatek, Bakayoko è ovunque. Bene tutta la difesa e Gigio

Il titolo di migliore in campo spetta ovviamente a Piatek che ieri contro il Napoli ha segnato una doppietta decisiva: La Gazzetta dello Sport ha dato 8 in pagella all'attaccante polacco del Milan. Ottima prestazione anche di capitan Romagnoli e Bakayoko (7): il primo non ha sbagliato un intervento, mentre il francese è stato un muro insuperabile in mezzo al campo. Bene anche Donnarumma, Abate, Musacchio e Laxalt, i quali hanno preso 6,5. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Castillejo (5,5), che ha dato una grande mano in fase difensiva, ma si è visto poco in quella offensiva.