Le pagelle di Gonçalo Ramos: serata partita malissimo, poi segna un gol da centravanti puro

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Le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Gonçalo Ramos dopo la prima partita a San Siro con la maglia del Milan

Il Milan batte il Venezia anche nel segno di Gonçalo Ramos, che si presenta davanti ai suoi nuovi tifosi, nel suo nuovo stadio, nella maniera migliore possibile: facendo gol. Eppure la serata del portoghese non era cominciata nel migliore dei modi, avendo sbagliato un paio di occasioni da rete che hanno fatto riafforare nella mente dei tifosi rossoneri ricordi non piacevolissimi di giocatori che hanno vestito la sua stessa maglia. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi - e non - di Gonçalo Ramos.

La Gazzetta dello Sport, voto 7: "Spreca molto (troppo) sotto porta e segna il gol più difficile. Nel primo tempo fa fare un figurone a Stankovic, poi torna il vero Ramos e firma il primo gol rossonero, peraltro da tre punti. Applausi".

Il Corriere dello Sport, voto 7: "La serata era partita malissimo con una serie di gol divorati. Sembrava una partita stregata fino alla zampata al 69’. Un gol da centravanti puro. Il bomber che serve al Milan".

Tuttosport, voto 7: "L’esordio a San Siro sembra incoraggiante perché dopo meno di un minuto è già pericoloso, solo che poi si perde una dietro l’altra una serie di occasioni ghiotte, finché non si sblocca e segna il suo primo gol da milanista: redenzione".

Il Corriere della Sera, voto 6.5

MILANNEWS.IT, VOTO 6.5: "Due chance importantissime nel primo tempo, che lui cestina per mancanza di cattiveria nella conclusione. Specie la seconda, dove si stacca bene dalla marcatura, ma calcia di piattone al posto di buttar giù la porta. Prosegue la sua cena di gol mangiati all’ora di gioco, quando di testa non trova – sempre da buona posizione – la porta di Stankovic. All’ennesima palla buona, questa volta apparecchiata da Saelemaekers, calcia alla grande col mancino e sblocca la partita con il suo primo gol ufficiale in maglia rossonera".