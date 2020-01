Pagelle Tuttosport - Gigio supereroe, momento magico per Rebic

Tuttosport premia Donnarumma con un 8 in pagella per la prestazione offerta a Brescia: per Gigio "una notte da supereroe". Ottima anche la prestazione di Rebic (voto 7), che “al primo pallone fa centro”. Bene Ibrahimovic (6.5), "stella polare in ogni ripartenza" del Milan. Stesso voto per Bennacer e Kessié, sufficienza piena per Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Male Leao (5.5), così come Conti e Castillejo (5.5 anche per loro). Ma il peggiore, secondo Tuttosport, è Calhanoglu. Voto 5 per il giocatore turco, che "non dà una grossa mano a Hernandez in copertura e non combina nemmeno un granché quando il Milan ha il pallone".