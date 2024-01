Pagelle Tuttosport: Jovic due gol, Theo due assist. Deludono Romero e Chukwueze

Anche per Tuttosport sono stati Luka Jovic e Theo Hernandez i due migliori in campo ieri sera nel Milan che ha sconfitto 4-1 il Cagliari a San Siro negli ottavi di Coppa Italia: l'attaccante rossonero ha segnato una doppietta, mentre il francese, schierato ancora centrale di difesa, ha regalato gli assist per entrambi i gol del serbo (7,5 per tutti e due). Ottima partita (7) per il debuttante Jimenez che ha fatto vedere sprazzi di classe e tante personalità.

Mezzo voto in meno (6,5) per Simic, Adli, Reijnders, Traoré e Leao, mentre hanno preso 6 Mirante, Calabria e Pulisic. Chi non ha convinto e ha perso un'ottima chance per mettersi in mostra sono stati Luka Romero e Samuel Chukwuez, i quali hanno preso 5: l'ex Lazio non si è mai visto, mentre il nigeriano, che oggi partirà per la Coppa d'Africa, ha vissuto una serata in cui non gli è uscito poco o nulla.