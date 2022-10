Pagelle Tuttosport: solo due sufficienze tra i rossoneri, male l'attacco

MilanNews.it

Sono solo due le sufficienze nelle file rossonere nelle pagelle odierne di Tuttosport: gli unici a prendere 6 sono stati infatti Tonali e Messias. 5,5 invece per Tatarusanu, Bennacer, Pobega e Rebic, mentre hanno preso 5 Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo, Diaz, De Ketelaere e Origi. Il peggiore in campo è stato Leao (4), che in avvio di gara ha sbagliato due gol clamorosi.