Pagliuca: "I portieri stranieri costano meno ma in Italia abbiamo ancora tanto talento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Pagliuca, storico ex portiere della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei numeri uno in Serie A che sono sempre meno italiani: "Il taleno da noi c'è ancora ma il problema è che si investe troppo su giocatori stranieri perché costano meno già dai settori giovanili. Gli allenatori chiedono giocatori che sappiano utilizzare anche i piedi e forse noi ci siamo adeguati in ritardo ma sono convinto che prima di tutto un portiere debba parare. In Nazionale questa tendenza può essere un problema, non vedo un vero secondo alle spalle di Donnarumma. Magari potrà provare ad approfittarne Gollini".