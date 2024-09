Pairetto come Serra in Milan-Spezia, Marelli: "Errore piuttosto grave"

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto nel post partita di Monza-Inter per commentare il fallo concesso ai padroni di casa in pieno recupero dal direttore di gata Pairetto. In un primo momento il fischietto di Torino aveva lasciato correre, poi successivamente, col pallone arrivato a Pessina, solo davanti a Sommer, ha deciso di interrompere l'azione per ammonire Pavard, compiendo un errore simile a quello che fece un collega, l'arbitro Serra, in quel contestatissimo Milan-Spezia del gennaio 2022.

In merito a questa decisione è per l'appunto intervenuto Luca Marelli, che ai microfoni di DAZN ha detto: "È un errore piuttosto grave. C'è un fallo evidente su Dany Mota, Pairetto in un primo momento lascia correre, poi interrompe il gioco perché il pallone stava arrivando a Pessina, che si stava trovando solo davanti a Sommer. "È un errore da macchia, soprattutto per un arbitro con la sua esperienza, è stato un fischio di precipitazione. Doveva aspettare, se non si fosse concretizzata l'azione sarebbe poi potuto tornare sui suoi passi fischiando il fallo".