Pallone d'Oro a Rodri e non a Vinicius: la reazione social di Leao

Nella serata di ieri, in quel di Parigi, è stato assegnato il Pallone d'Oro 2024. Per molti era scontata la vittoria di Vinicius Juniors, numero 7 e stella del Real Madrid campione d'Europa nella passata stagione, ma invece a tornare a casa con il più ambito dei trofei indivuali è stato Rodrigo Hernández Cascante, più comunemente noto come Rodri, metronomo delle mediane di Manchester City e Spagna.

Questa vittoria non è andata a genio in primis né allo stesso Vinicius né tantomeno al Real Madrid, che in vicinanza al suo tesserato ha deciso di non potare nessuno alla serata di Parigi. L'impressione, comunque, è che in qualche modo questa delusione sia stata condivisa da molte personalità influenti del mondo del calcio, che è come se si fossero schierate dalla parte del numero 7 dei Blancos.

Fra queste anche il numero 10 del Milan Rafael Leao, che in una stories Instagram ha mostrato tutto il suo disappunto per la mancata consegna del Pallone d'Oro a Vinicius Jr.