TORINO, 09 OTT - "Quale bambino non lo sognerebbe? Sognare in piccolo o sognare in grande è la stessa cosa, quindi a questo punto è meglio sognare in grande": questa la risposta di Jorginho, centrocampista dell'Italia e del Chelsea, sulla sua nomina a vincere il Pallone d'Oro.