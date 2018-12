Pallone d'Oro: Milan unico club ad aver monopolizzato due podi consecutivi

Come riportato da Eurosport, il Milan è l'unica squadra della storia del calcio ad aver monopolizzato l'intero podio del Pallone d'Oro per due anni consecutivi, nell'edizione 1988 e in quella del 1989, entrambe vinte da Marco Van Basten. Nel 1988 il Cigno di Utrecht condivise il podio con Gullit e Rijkaard, mentre nell'anno successive con Baresi e ancora Rijkaard.